Hildegarde von Bingen, l’une des plus grandes figures de la culture européenne du Moyen Age

À découvrir aussi : L’histoire et la vie d''Hildegarde von Bingen

La musique, souvenir de la science divine

Curieuse sainte que cette mystique, entrée dans les ordres à l’âge de 14 ans, parfois surnommée la "Sibylle du Rhin" en raison de ses visions et ses prophéties. Au XIIe siècle, époque où la femme n’avait pas voix au chapitre, celle de Hildegarde von Bingen a résonné dans toute la chrétienté. A la fois abbesse, biographe, écrivain, scientifique, compositrice et prophétesse engagée dans les combats de son temps, Hildegarde suscite toujours l’intérêt et l’admiration plus de 800 ans après sa disparition.

Et la musique fait partie intégrante de sa vie et de ses visions. Hildegarde la considère comme un souvenir de la science divine, souvenir qui s’est effacé de sa mémoire après sa chute.

A écouter aussi : Romain Dayez et Jean-Paul Dessy livrent une relecture contemporaine d’une œuvre d’Hildegarde von Bingen

Prophétesse et compositrice

Dès son plus jeune âge, Hildegarde von Bingen a eu des visions. Elle entend des voix, ne contrôle plus ses paroles ni ses gestes et voit une lumière avant de revenir à la réalité. Enfant, elle évoque ses visions, mais personne ne l’écoute. Et ce n’est que passé l’âge de 40 ans qu’elle pourra finalement se libérer de ce poids. L’abbesse reçoit alors un ordre divin : qui lui dit "Fais connaître les prodiges que tu vis, mets-les par écrit, et parle". Réceptive à ces paroles célestes, elle racontera ses visions dans un ouvrage qu’elle mettra en musique par la suite (un ouvrage intitulé Ordo Virtutum).

A cette époque, la notation musicale est sommaire : pas d’indication de tempo, d’intention, ou même de dynamique. Les partitions qu’il nous reste d’Hildegarde von Bingen peuvent donc être interprétées de manière complètement différente.