Hilary Duff : belle toute nue dans "Women’s Health"

Pour les plus mûrs d’entre nous, il y a d’abord ce coup de vieux quand on réalise qu’Hilary Duff a aujourd’hui 34 ans et 3 enfants, et que 2 décennies se sont écoulées depuis son personnage de la série Lizzie McGuire ! La série phénomène de Disney Channel du début des années 2000 racontait les aventures d’une jeune ado de treize ans qui traverse les mêmes épreuves que les adolescentes de son âge. Lizzie McGuire avait un petit "alter ego/avatar" animé, tout droit sorti de son imagination, qui disait tout haut ce que Lizzie pensait tout bas et ne pouvait pas toujours exprimer. 65 épisodes ont suffi à installer Hillary Duff dans un statut de teen-idol planétaire comparable à ce que Miley Cirus connaîtra plus tard avec Hannah Montana ou Martina Stoessel avec Violetta. Jusqu’à ce que sa manageuse de mère s’embrouille avec Disney pour des questions d’argent et que tout s’arrête brutalement.

Réputé pour ses articles sur la santé physique et mentale, le magazine américain lui a demandé de poser dans sa dernière édition, centrée sur le "body positive". Et cette maman de 3 enfants (Luca, 10 ans, Banks, 3 ans, et Mae, 1 an) en a profité pour faire passer un message. Pour sa carrière, elle a passé des années à essayer de respecter les normes et standards hollywoodiens. Elle a évoqué sa lutte contre la pression, face à toutes ces actrices maigres, et qui l’a amené à un trouble de l’alimentation à l’âge de 17 ans et durant une année. "C’était horrible" commente-t-elle.

Mais maintenant, elle se concentre sur ce qui la rend heureuse et épanouie – à l’intérieur. Et ce qu’elle préfère (mais qui la fatigue aussi !), c’est la routine du soir avec ses enfants : cuisiner, donner le bain, lire… et ensuite sa routine à elle : faire de l’exercice, lire, faire du crochet...mais aussi, si possible, se mettre en pyjama et manger des sushis avec son chéri le soir au lit !

"Je suis fière de mon corps. Je suis fière qu’il m’ait permis d’avoir trois enfants. Je suis parvenue à être en paix avec les changements que mon corps a subi", a expliqué l’actrice. Et Hilary Duff joue la carte de la transparence autour de la mise en scène du shooting photo : "Je veux aussi que les gens sachent qu’un maquilleur était là pour mettre de l’éclat sur tout mon corps et qu’on m’a mise dans la position la plus flatteuse." Et elle raconte aussi longuement toutes les séances intensives d’entraînements qui ont été mises en place plusieurs mois avant le shooting.