Hike Up, vers un tourisme plus durable en Belgique

"C’est un secteur essentiel pour notre bien-être, mais avec un tas d’externalités très négatives. Il est temps d’agir pour que ce secteur, lui aussi, fasse sa transition" réagit Cédric Maillaert. Pour minimiser l’impact de nos voyages sur l’environnement, c’est simple, il faut voyager moins loin et voyager mieux en optant pour des transports moins polluants et des hébergeurs plus responsables. "Privilégier le train ou le vélo à la voiture ou l’avion. Privilégier les chambres d’hôtes aux gros hôtels, etc." Et force est de constater qu’il y a une prise de conscience accrue en faveur des voyages plus lents, plus écologiques et plus humains. "Aujourd’hui, on observe que les aspects éthiques et écologiques sont de plus en plus importants dans le choix de nos vacances."