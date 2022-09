High Vis : "Blending", un deuxième album de plus en plus post-punk mais à l'esprit hardcore toujours présent

"Je suis vraiment excité à l’idée de savoir que l’album sort dans quelques jours, j’ai eu l’impression d’attendre très longtemps ce moment." commence Ski. Et on le comprend, trois ans se sont écoulés entre la conception de "No Sense No Feeling" et de "Blending". Graham nous en explique la raison : "C’est à cause du covid si nous avons attendu tout ce temps. Ce n’est pas parce qu’on a voulu créer quelque chose de spécial. Nous avons tout de même sorti un EP intitulé :"Society Exists" comprenant deux morceaux entre les deux albums. Nous n’avons pas été totalement absents."

High Vis est né des cendres de plusieurs groupes issus de la scène hardcore londonienne. Proposant cette fois une musique plus orientée post-punk, ils n’en gardent pas moins l’esprit revendicateur de leurs origines, dénonçant les maux de notre société avec une grande intensité et noirceur sur le premier album. Pour "Blending", la formation délaisse un temps soit peu l’obscurité pour offrir à leur public, un album un soupçon plus clair tout en continuant à arborer fièrement les couleurs de la classe ouvrière anglaise dont ils sont issus. Leur nom vient d’ailleurs des gilets fluo que les ouvriers portent sur les chantiers. Rob ajoute :"Le covid nous a offert un vrai processus de maturation. Ceci, pour tous les membres, d’un point de vue personnel, mais aussi dans notre créativité. Il y a beaucoup plus d’espoir dans les paroles de "Blending" que dans celles de "No Sense No Feeling"."

Graham ajoute : " Je suis beaucoup plus optimiste que dans le passé. Ski s’est récemment formé comme thérapeute et il m’a suggéré de suivre une thérapie. J’ai suivi son conseil. Je ne dirais pas que je suis heureux à 100% mais j’arrive beaucoup mieux à communiquer sur ce que je ressens. Ça me permet de mieux respirer et d’être plus serein. "Blending" est également un terme utilisé pour dire à quelqu’un qui l’a l’air bien. Il rappelle également qu’il y a différentes sous-cultures dans notre société, et on aime reprendre les éléments forts qu’on peut retrouver dans ces dernières dans la musique que nous faisons avec le groupe."