High School Musical, la série : des acteurs des films originaux font des caméos

L'occasion de retrouver les véritables acteurs des films comme Corbin Bleu (Chad Danforth), Monique Coleman (Taylor McKessie), Lucas Grabeel (Ryan Evans), Kaycee Stroh (Martha Cox), Bart Johnson (le père de Troy, Coach Jack Bolton) et Alyson Reed (Mme. Darbus). Une déception de taille par contre : pas de trace de Zac Efron et Vanessa Hudgens. Explication officielle dans la série : les personnages seraient en thérapie de couple. Quant aux causes réelles de leur absence, elles demeurent un mystère...