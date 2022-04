Jacques Higelin chante « Le parc Montsouris », dans l’émission Cœur et Pique en 1989

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1989 avec une légende de la chanson française, Jacques Higelin ou le "prince des gitans" comme l’appelait son fils Arthur, décédé à l’âge de 77 ans le 6 avril en 2018.

Dans l’émission Cœur et Pique enregistrée à Liège, l’artiste, auteur-compositeur-interprète, musicien et comédien explique que sa mère est née ici et que son enfant revient chanter dans la cité princière alors que son oncle et sa tante sont dans la salle.

Regardez plutôt !