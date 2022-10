Hiéroglyphes : une pétition pour le retour de la pierre de Rosette en Egypte

D’aucuns considèrent donc aujourd’hui que la pierre a été subtilisée à l’héritage culturel de l’Egypte, et qu’elle devrait y retourner au plus vite. C’est le cas de l’égyptologue internationalement reconnu, le Dr Zahi Hawass, qui a accepté de répondre aux questions de la RTBF. Et il n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, il est plus que temps que la pierre revienne dans son pays d’origine.

Le 27 septembre, ce sont les 200 ans de la découverte du langage égyptien. Je pense qu’il est temps de dire aux Britanniques : merci beaucoup, vous avez la pierre de Rosette alors que vous n’avez aucun droit dessus, et maintenant, il est temps que cet objet revienne chez lui.