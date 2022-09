Hiéroglyphes : qui était Jean-François Champollion ?

Ce qui est certain, c’est que sa passion pour les écritures et langues anciennes, il la doit surtout à son frère Jacques-Joseph, de douze ans son aîné. Ce dernier le prend sous son aile, et lui transmet son intérêt pour l’archéologie et les textes anciens. Nous sommes au début du 19e siècle, une période où l’Orient fascine en Europe, et où artistes et érudits se font une image idéalisée des pays d’Asie et d’Afrique du Nord. Les Champollion n’échappent pas à cette mode de l’orientalisme.