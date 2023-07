Hier indispensable, le masque devient interdit dans certains fast-foods américains.

Ce morceau de polypropylène non tissé a longtemps caché le sourire et le bas du nez, révélant combien on pouvait parler avec les yeux mais aussi combien le sourire constituait un lien social. Au Japon, on apprend à tirer de nouveau vers le haut les zygomatiques : des ateliers qui enseignent l'art de sourire y sont actuellement prodigués et consistent en une heure d'entraînement.

Symbole de cette période empreinte de restrictions et de contraintes, le masque est désormais dans la ligne de mire d'une chaîne de restauration rapide très connue aux Etats-Unis. Hier, il était interdit de ne pas le porter, aujourd'hui, c'est le contraire...

Dans une note envoyée aux employés et relayée par la presse américaine, In-N-Out Burger leur demande de ne plus le porter, même pour raison médicale. Si des salariés souffrent d'une infection et qu'ils souhaitent préserver les autres en le portant, ils doivent obtenir une prescription médicale qui en justifie la raison.