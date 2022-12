"Hier et demain" : des courts-métrages qui rêvent le passé et le futur

Le court-métrage n’a pas toujours une place de choix dans les salles de cinéma. On lui préfère, pour des raisons commerciales le plus souvent, les longs-métrages. Mais il arrive de temps à autre que les films d’une petite durée s’immiscent sur grand écran, grâce à certaines initiatives. Créé en 2009, Short Screens s’y attelle à intervalle régulier avec des sélections thématiques de courts-métrages.



Pour sa 120ème séance, qui aura lieu le 21 décembre (le jour le plus court de l’année), l’organisation invite le public bruxellois à découvrir au cinéma Aventure une sélection de 8 courts métrages de fiction et d’animation, qui renvoient au passé et se projettent dans l’avenir. En présence des réalisateurs Maxime Pistorio, Basile Vuillemin et Jaco Van Dormael, cette projection se veut comme un voyage à travers l’imaginaire.



On pourra y découvrir les films des trois cinéastes en question. "Green Fit" de Maxime Pistorio imagine une salle de sport gratuit dont les clients seraient le produit, tandis que "Dispersion" nous propose un futur dans lequel une entreprise de pompes funèbres serait totalement automatisée. Le court-métrage de Jaco Van Dormael, "E Pericoloso Sporgersi" est moins récent que les deux autres. Réalisé en 1984, il met en scène les avenirs possibles d’un enfant de 6 ans qui court derrière un train – un concept que le cinéaste reprendra 25 ans plus tard avec son "Mr. Nobody".

D’autres courts-métrages, venus de Belgique, mais aussi de France et d’Australie seront également projetés : "The Quiet", "La Photographie", "A Single Life" ou encore "Demain la veille". On vous recommande vivement le court-métrage existentialiste, futuriste et émouvant de Don Hertzfeldt. "World of Tomorrow", qui a été récompensé dans plusieurs festivals, dont celui d’Annecy.



