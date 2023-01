"Hier encore" de SDM retiré des plateformes : comment Charles Aznavour est devenu la muse du rap game ?

Un feat

On ne pouvait pas parler de l'influence de Charles Aznavour sur le rap sans citer Kery James. En 2008, le rappeur d'Orly a interprété son morceau "A l'ombre du show-business" en duo avec le chanteur en prime time sur France 2.

Ce fut d'ailleurs l'occasion pour Charles Aznavour de dire tout le bien qu'il pensait des rappeurs : "Les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue". Quand on voit son impact sur les rappeurs, et notamment sur ceux d'aujourd'hui, on peut dire que cette admiration est plus que partagée.