Hier dévalorisé, le low cost est désormais un outil pour acheter malin.

Aujourd’hui, 54% des Européens consomment régulièrement des produits et des services low cost. En ces temps d’inflation, ce type d’offres permet de joindre les deux bouts. Sauf que l’image de ce modèle économique a évolué pour incarner davantage un achat malin. Car ce n’est plus dévalorisant et tout le monde achète du low cost, même les plus aisés ! 55% des Européens le choisissent par choix.

Dans son dernier bilan de consommation valant pour l’année 2022, le cabinet international NielsenIQ rappelait combien l’inflation était un phénomène mondial. Si les prix des produits de grande consommation ont augmenté de 10,4% en France entre décembre 2021 et décembre 2022, la flambée est encore plus prononcée ailleurs, comme en Allemagne (13,3%), en Italie (13,7%), en Pologne (18,6%), et même par-delà les frontières de l’Europe. Aux Etats-Unis, les prix de l’alimentation ont bondi de 13,9% au cours de cette même période tandis qu’au Brésil la situation est très tendue avec une flambée évaluée à +16%. En Colombie, c’est pire : +23%. Mais, l’inflation la plus désastreuse a été constatée en Argentine (+104%).