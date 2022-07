Hide & Seek Festival : des concerts accessibles à tous dans un temple maçonnique ou à la Banque nationale

Avec ce festival lancé en 2016, Muziekpublique, association active à l'année dans les concerts et les cours de musique traditionnelle, sort de ses murs du Théâtre Molière à Ixelles, à la conquête d'un public plus large, nous a expliqué mardi Morgane Mathieu. Le concert de la musicienne franco-comorienne Nawal, "qui chante toutes les beautés de différentes religions", accueillie dans le temple franc-maçon, antre de la libre-pensée plutôt réservé habituellement aux hommes, "est assez symbolique de notre événement", pour le lien recherché entre les lieux et les artistes, pointe la responsable de la communication.