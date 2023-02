Hi-Fi Rush, le MP3 nous sauvera tous !

Douze ans après la mort officielle du Walkman cassette de Sony, l’iPod Touch d’Apple tirait sa révérence l’an dernier. Cette fin de carrière renvoyait officiellement l’idée même de baladeur numérique au rang de relique de pop culture. Mais Hi-Fi Rush s’en moque. Greffant un lecteur MP3 dans la poitrine de Chai, son héros, le nouveau hack & slash des tokyoïtes de Tango Gameworks part de ce délire transhumaniste pour déballer un monde SF et industriel contaminé par le rythme. Jusqu’à la moelle. Non content de rénover l’idée de combats vus à la troisième personne, le tempo permet également au studio de Shinji Mikami (le père de Resident Evil) d’effectuer un virage à 180 degrés, tout sourire et en Technicolor. Car Hi-Fi Rush tranche net avec l’horreur de ses précédents Ghostwire: Tokyo et The Evil Within.