Heysel : Mini-Europe espère une reprise du tourisme pour sa 33e saison

Malmené par deux ans de crise sanitaire d'une part et par les récentes intempéries d'autre part, le parc Mini-Europe, situé au pied de l'Atomium à Bruxelles, veut croire à une reprise de sa fréquentation alors que la nouvelle saison estivale se profile.

"Le nombre de réservations est très prometteur, on espère une reprise du tourisme lié aux citytrips en 2022", indique mardi dans un communiqué le directeur de Mini-Europe Thierry Meeus. "Nous comptons ainsi déjà plus de 12.000 tickets réservés dans le cadre de différentes visites de groupe, dont plus de 4000 pour des touristes indiens et israéliens qui seront de passage en Belgique", détaille-t-il.

De 420.000 à 67.000 visiteurs en 2020

En 2020, en plein contexte de la pandémie, le parc a vu son taux de fréquentation dégringoler de 420.000 à 67.200 visiteurs, "une chute vertigineuse de pas moins de 84%", est-il rapporté. L'année suivante, les visiteurs belges ont toutefois quelque peu compensé l'absence de touristes étrangers. "Mini-Europe a ainsi accueilli 189.000 personnes, une fréquentation certes en progrès mais qui reste 55% en dessous de celle enregistrée avant la pandémie", note le parc bruxellois.

Mini-Europe entamera le 26 mars prochain sa 33e saison touristique. L'occasion pour les visiteurs de (re)découvrir les plus belles villes du Vieux Continent en miniature. Plusieurs bâtiments ont dernièrement fait l'objet d'une rénovation. C'est le cas notamment de la grande université de Vilnius, capitale de la Lituanie, ainsi que des thermes Széchenyi de Budapest (48 mètres carrés), qui ont été repeints.

"Enfin, plusieurs nouvelles scènes ont été ajoutées aux décors consacrés au siècle des Lumières et les jardins seront encore plus beaux grâce à 120 arbres greffés nains plantés récemment et aux milliers de fleurs annuelles qui arriveront en mai", fait valoir le parc d'attractions.

En ce qui concerne les hôtels de ville de Bruxelles et de Louvain, qui avaient été fortement endommagés lors du passage des tempêtes Eunice et Franklin en février dernier, ils sont en cours de réparation et ne retrouveront leur place sur le site que "plus tard dans la saison".