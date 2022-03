Heysel: le processus d’enregistrement des réfugiés ukrainiens a encore connu quelques ratés ce weekend

Le nouveau centre d’enregistrement des réfugiés ukrainiens installé au Palais 8 du Heysel à Bruxelles est opérationnel depuis quelques jours. Les citoyens ukrainiens qui fuient la guerre peuvent y recevoir le statut de protection temporaire européen. Dans la pratique, le dispositif d'accueil mis en place dans la capitale a été mis à rude épreuve face à l'afflux de demandes et a ainsi connu quelques difficultés depuis le début de la crise. Dernier exemple en date: ce weekend.

Effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, il faisait froid: moins de 5 degrés, et il y a même eu de la neige fondante. Pourtant, des dizaines de personnes ont fait la file pendant des heures jusqu’à l’ouverture des portes à 8h30.

Après plusieurs heures d’attente dans le froid et l’humidité avec leurs protégés, ces familles qui hébergent des réfugiés ont la tête des mauvais jours. "On est arrivé à 3h00 du matin", nous répond un homme.

Il y a la fatigue, bien sûr, mais surtout la frustration parce que ces heures d’attente jusqu’à l’ouverture du centre se sont faites en plein air, sans aucun abri ou dispositif d’accueil organisé. "À la limite, s’il y avait du soleil ou qu’on était en été, ça peut être compréhensible, mais pas par du temps pareil, qui gèle presque, parce qu’on a eu de la neige qui est tombée. Il y en a certains qui étaient pleins de boue avec des enfants. Je trouve ça scandaleux."

Encore plus incompréhensible pour ces familles: la situation se répète de jour en jour. S’ils sont venus si tôt pour enregistrer leurs protégés, c’est qu’ils n’avaient pas le choix. "Pour être sûr d’être accueilli ce jour-ci, parce que je suis arrivé hier à 8h30 du matin et j’ai été refoulé à midi parce qu’il n’y avait plus de place."

Du côté de l’Office des étrangers, la porte-parole Dominique Ernoux reconnaît un souci. "C’est clair qu’il faut améliorer." Un nouveau système de ticketing (de prise de rendez-vous en ligne) sera notamment lancé cette semaine. "Avec le système de ticketing, l’augmentation du nombre de guichets, on devrait pouvoir procéder à des enregistrements beaucoup plus rapides, et donc à des files d’attente plus courtes", espère la porte-parole.

L’Office rappelle aussi que les réfugiés qui ont déjà un logement ont 90 jours pour venir s’enregistrer. Il demande donc à ces Ukrainiens d’éviter de venir faire la file afin de laisser priorité aux plus vulnérables. Reste à voir si l’appel sera entendu.