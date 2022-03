Heysel – Le centre d’enregistrement des réfugiés ukrainiens est opérationnel

Le nouveau centre d’enregistrement des réfugiés d’Ukraine installé au Palais 8 du Heysel à Bruxelles est opérationnel depuis lundi matin. Les citoyens ukrainiens qui fuient la guerre peuvent y recevoir le statut de protection temporaire européen.

Dès l’aube, des centaines de personnes se sont pressées devant les grilles qui délimitent l’accès à ce centre dans lequel quelque 230 agents de Fedasil et de l’Office des étrangers et ainsi que membres de la Croix rouge de Belgique s’affairent pour remplir à la fois les formalités administratives, trouver un hébergement et procurer des soins si nécessaire.