Призначте зустріч, щоб уникнути черги в центрі реєстрації Heysel

Українцям яким потрібно зареєструватися в Бельгії, у нас є щось нове для вас! Зареєструватися онлайн та записатися на прийом можна за адресою Heysel Palace 8, це головний центр реєстрації українців. Навіщо це робити? Щоб уникнути довгого очікування на вулиці (Брюссель Expo, Heysel) і отримати тимчасовий захист. Дуже важливо зареєструватись, щоб мати змогу працювати, або доступ до соціальних послуг.

Як саме? :

• Перейдіть на веб-сайт www.register-ukraine.be

• Заповніть форму та забронюйте часовий проміжок, щоб ви могли зареєструватися та члени вашої родини.

• Ви отримаєте електронний лист з QR-кодом. Не забудьте перевірити його в спам.

• Потім ви можете звернутися до Реєстраційного центру з QR-кодом та документами, що засвідчують особу.

• Для людей, які зареєструвалися через Інтернет, буде окрема черга.

Після очікування в черзі вас запросить агент, який зареєструє вас в базі даних Офісу іноземців. Після цього ви отримаєте сертифікат тимчасового захисту, якщо всі умови будуть виконані.

З цим документом необхідно звернутися в муніципальну адміністрацію. Коммуну вашого майбутнього місця проживання, де вам доведеться зареєструватися. Потім буде перевірка вашого місця проживання, щоб надати вам картку A, дійсну протягом одного року.

Будьте обережні, це може зайняти деякий час. Під час очікування цієї картки вам буде видано додаток 15, дійсний протягом 45 днів, для доступу до ринку праці Бельгії

У вівторок ми поїхали до Heysel. Ми помітили, що залишаються черги, та українці які прийшли не записавшись на прийом знаходяться в одній черзі з українцями які заздалегіть зареєструвались. Найближчими днями ситуація має покращитися.

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Nous les informons dans cet article sur les démarches à effectuer pour s'enregistrer dans notre pays.