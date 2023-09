HeyGen, la nouvelle app qui utilise l’IA pour vous rendre polyglotte : un danger pour les journalistes et le 7e art ?

Cette révolution technologique va poser question sur l’intérêt du doublage par exemple. Pourra-t-on utiliser cette application dans les films, pour que les acteurs et les actrices s’expriment directement, avec le bon lipping, et avec leur propre voix, dans plein de langues différentes ?

Il faut encore rester prudent. Dans ce cas, on assiste à un effet 'd’uncanny valley', la vallée de l’étrange. C’est-à-dire que la technologie reste juste un cran en dessous par rapport au rendu humain. La ressemblance étant presque imperceptible que le rendu paraît encore bizarre.

Mais cette technologie n’en est qu’à ses balbutiements. Les métiers du doublage seront sûrement sous pression… et les problèmes économiques et éthiques pourraient dépasser l’humain.

Ce service n’est pas disponible, mais on pourrait tout à fait demander à HeyGen de rejouer une scène de cinéma avec deux personnes lambdas, dans des décors originaux : c’est quelque chose qui est techniquement réaliste. À terme, on peut donner un nouveau script… et les acteurs et les actrices n’ont plus besoin de jouer.

L’autre secteur professionnel qui pourrait être contrarié, c’est celui du journalisme. HeyGen a déjà fourni un avatar pour une présentatrice météo pour une chaîne de télévision suisse. C’est cet avatar qui présente la météo. Mais HeyGen propose aussi un système pour faire ce qu’on appelle des 'breaking news', des flashs d’information. Il suffit de rentrer un texte et l’outil génère un décor, et anime l’avatar du journaliste.