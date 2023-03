Hexapoda : 6 millions d’insectes réunis dans un musée de référence à Waremme

Ce sera l’un des plus grands insectariums d’Europe. Le centre Hexapoda à Waremme est sur le point d’accueillir 6 millions d’insectes morts. L’université de Liège va y centraliser toute sa collection. Depuis plusieurs semaines, des camions y apportent des milliers de caisses remplies de boîtes d’expositions et d’insectes morts originaires des 4 coins de la planète. Une collection impressionnante qui doit faire de ce centre liégeois unique en Wallonie, la référence belge en matière d’insectes.

Avant d’être exposés, les insectes doivent passer plusieurs jours en chambre froide "nous les conservons à -22 °C" explique Lara De Backer, directrice du centre "c’est pour pouvoir tuer tous les insectes qui pourraient potentiellement se nourrir avec les corps des insectes de la collection". Les boîtes repassent ensuite quelques jours à 4 °C avant d’être ouvertes pour éviter tout choc thermique ce qui pourrait endommager les spécimens.

10.000 boîtes, 6 millions d’exemplaires

Ensuite, vient le déballage. L’équipe doit placer quelque 10.000 boîtes sur les étagères du centre "elles ont toutes été informatisées et possèdent un QR code. C’est pour pouvoir s’y retrouver et savoir où elles sont, vu qu’on en aura 10.000" détaille la directrice. Les insectes sont classés dans un ordre bien précis "les boites sont rangées par collection. On a les collections universitaires de Gembloux, de l’Aquarium-Muséum de Liège et des privées aussi que l’on a eu via des dons ou des legs". Si les armoires semblent bien se remplir de papillons, fourmis, cafards, scarabées et mouches, 3000 boîtes sont encore attendues dans les jours à venir.

Un centre agrandit et un musée transformé

Hexapoda prend ainsi possession de son nouveau bâtiment, une annexe terminée en janvier. C’est là que sont placées les collections d’insectes morts, mais aussi le musée, qui pour l’occasion est modernisé. Arnaud Campion y est animateur et se réjouit d’accueillir les visiteurs dans ces nouvelles installations "le musée reste basé sur les insectes, mais on aura plus de variété d’espèces vivantes, ce sera plus ludique avec plus d’activités et d’interaction. On pourra aussi accueillir de plus grands groupes, car l'ancien musée était plus petit". Ce nouveau musée sera accessible dès le 5 avril prochain, tous les jours de la semaine, y compris le week-end. La collection d’insectes morts elle, sera accessible uniquement sur demande préalable.