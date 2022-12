“Heureusement qu’on s’a” : Fred Testot dans un téléfilm inédit

Vincent est un jeune garçon de 13 ans vouant une admiration sans faille pour son père. Ce dernier est au chômage et a comme principal intérêt le football, répétant d’ailleurs qu’il compte devenir entraîneur professionnel. C’est par le biais de cet amour du sport que Vincent développe une relation plus forte avec lui, un lien quasiment privilégie vu le peu d’intérêt qu’accorde son père à sa femme ou ses deux autres enfants, Clément et Clara. Poussée à bout de toutes les responsabilités qu’elle doit gérer, la mère de Vincent finit par faire une tentative de suicide. Hospitalisée pour dépression, elle laisse ses enfants seuls à un père absent. Face aux défaillances de l’homme qu’il admirait, Vincent va se retrouver obligé à gérer sa fratrie et voir la vérité par rapport à celui qui était son héros…

On retrouve également au casting de ce téléfilm Zinedine Soualem, passé par les planches belges il y a quelques années avec Virginie Hocq.