Heureuse année 2023 !

Felix MENDELSSOHN - Le Troisième mouvement du Concerto pour violon en mi mineur opus 64 . Janine Jansen et sous la direction de Riccardo Chailly. DECCA.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement du Concerto pour piano et orchestre n°20 en ré mineur. Maria Joao Pires et l’Orchestra Mozart sous la direction de Riccardo Chailly . DG 4790075 .

Leonard BERNSTEIN - Lucky to be me… extrait de On the town . Thomas Hampson, London Voices & London Symphony Orchestra sous la direction de Michael Tilson Thomas. DG 002894799 .

Jean-Sébastien BACH - L'Allegro du Concerto pour trois pianos BWV 1063 . Frank Braley, Stephen Prustman , Brian Ganz & Collegium Instrumentale Brugense . Gailly 87065.

Claude DEBUSSY - Pour l’Egyptienne. Emmanuel Pahud et Stephen Kovacevitch. EMI 556982 2.

Franz SCHUBERT - Les deux derniers mouvements du Trio à clavier en mi bémol majeur. Le trio Wanderer . HMX 2908748 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Séverin d'ESTAIS