Heure d'été ou heure d'hiver ? Le secteur de la construction marque sa préférence

Avec l'heure d'hiver permanente, il ferait plus clair plus tôt le matin, ce qui permettrait aux ouvriers de travailler beaucoup plus longtemps à la lumière du jour. "Ça rend le travail beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour les gens qui travaillent dans la construction. Il faut savoir que sur un chantier, il y a beaucoup de gens, de machines et de matériel qui bougent et si on doit faire ça dans l’ombre ou dans le noir, il y a beaucoup de risques d’erreurs, mais aussi d’accidents", explique Niko Demeester.

Au-delà de la sécurité, la raison est aussi d'ordre économique : l'heure d'hiver permanente permettrait d'illuminer moins longtemps les chantiers le matin.