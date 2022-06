Heung-Min Son, "l’éduqué à la dure" qui a fait de la Premier League son nouveau jardin

À Tottenham, rebelote, le refrain reste le même. Son n’est pas le plus extraverti, pas le plus flashy ni le plus caractériel des joueurs mais sur le terrain, il sait faire la différence. D’abord remplaçant de luxe, il gagne ses galons de titulaire. Grâce à son abnégation et son jusqu’au-boutisme, deux qualités sans doute travaillées pendant des heures en Corée, autour de ce terrain délabré. "Sonny est comme une pile : il travaille encore et encore, et quand la batterie est vide, alors c’est terminé. Et il demande à sortir" confie son coach de l’époque, Mauricio Pochettino.

Tout donner pour le football et pour les autres, sans doute l’un des secrets du Coréen. Au sommet de son art, le petit Son a bien grandi. Les longues foulées à arpenter le terrain graveleux de sa ville semblent désormais bien loin. Aujourd’hui, c’est la Premier League qui est devenu son jardin.

Et s’il restera sans doute pour toujours dans l’ombre de certaines "stars" médiatiques, il s’en moque probablement éperdument. Parce que le coeur des vrais supporters, il l’a conquis depuis bien longtemps.