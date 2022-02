Heuchera ‘Silver Scrolls’, une heuchère aux reflets argentés

Longtemps délaissées par les jardiniers, les heuchères sont de plus en plus appréciées et font leur retour dans les pépinières et fêtes des plantes. Grâce à son feuillage très décoratif qui va du pourpre sombre au jaune doré très lumineux, en passant par le rouge, orange ou argenté, allant même jusqu’au rose, cette plante vivace apporte de la couleur au jardin pratiquement toute l’année ! Sa floraison délicate apparaît en été et se décline dans des coloris très variés.