Het Wilgenbroek, la pépinière belge spécialiste des hellébores

En collaboration avec l’université de Gand, la pépinière a recherché des techniques pour poursuivre encore l’amélioration des hellébores. Des hybrides de grande qualité ont été choisis pour être multipliés in vitro. Sont ainsi obtenues des plantes identiques qui présentent toutes le même comportement. Elles fleurissent de concert, ce qui permet d’obtenir des ensembles homogènes.

De nouveaux croisements sont effectués entre des espèces différentes. Les Helleborus x nigercors, obtenus en mariant la Rose de Noël (Helleborus niger) et l’Helleborus argutifolius vivant en corse, forment des plantes aux fleurs vert pâle et à la longue floraison.

En croisant l’Helleborus argutifolius et l’Helleborus lividus, l’hellébore des Baléares, on a obtenu l’Helleborus x ericsmithii dont le feuillage bas met en avant les fleurs en bouquet dense. Cette sélection est destinée à la culture en bac. La fleur fanée ne tombe pas. Elle rougit et reste décorative.