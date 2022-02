Het Nieuwsblad dames : van Vleuten bat Vollering dans un sprint à deux et l’emporte

Annemiek van Vleuten a remporté le Nieuwsblad dames dans un sprint à deux avec Demi Vollering après avoir réalisé un gros numéro pour lâcher la plupart de ses adversaires. Lorena Wiebes remporte le sprint du peloton et s’offre la troisième place.

A une quarantaine de kilomètres, un groupe de quatre fausse compagnie au peloton avec Marlene Reusser, Liane Lippert, Anna Henderson et Ellen Van Dijk.

A 30km de l’arrivée, l’écart est de 25 secondes et le peloton semble ne pas réussir à s’entendre.

Le groupe de tête collabore bien et l’écart monte au-dessus de la minute à 24km de l’arrivée. Les équipes FDJ et Movistar décident alors de prendre les choses en main en tête de peloton et l’écart tombe à 30 secondes à 17km de l’arrivée, au pied du Mur de Grammont.

Le groupe de quatre se transforme en groupe de trois. Anna Henderson lâche prise dans le Mur de Grammont sous l’impulsion de Marlene Reusser.

Dans le peloton, Annemiek van Vleuten fait le forcing et est suivie par Demi Vollering. Lotte Kopecky est à quelques dizaines de mètres derrière.

Les deux groupes de trois se regroupent à 14km de l’arrivée pour former un groupe de six. Lotte Kopecky est pointée à une dizaine de secondes et revient juste avant le pied du Bosberg.

L’équipe SD Worx est en supériorité numérique avec trois coureuses : Lotte Kopecky, Demi Vollering et Marlene Reusser.

van Vleuten accélère une nouvelle fois le rythme et fait la montée du Bosberg à bloc. Seule Demi Vollering parvient à rester dans la roue.

Derrière elles, on retrouve un groupe de huit coureurs avec Lotte Kopecky à une vingtaine de secondes et l’écart monte rapidement à 30 secondes puis atteint la minute à 5km de l’arrivée.

La victoire se jouera entre van Vleuten et Vollering dans un sprint à deux. Van Vleuten lance de loin mais Vollering reste bien calée dans la roue et se remet à hauteur à 200m de la fin mais van Vleuten résiste bien et s’impose devant Vollering.

Derrière, le groupe de poursuivants est repris et c’est donc le peloton qui va se jouer la troisième place au sprint. Lorena Wiebes est la plus rapide et offre aux Pays-Bas un triplé.