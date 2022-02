Het Nieuwsblad dames : du beau monde au rendez-vous pour la course d'ouverture (Live vidéo 15h55)

Il n'y a pas que pour les hommes que ce week-end marque le début de la saison cycliste sur les routes belges, les dames aussi disputeront leur Nieuwsblad ce samedi au départ de Gand. Alors que les fans seront de retour, il y aura du beau monde sur nos routes. La championne du monde Elisa Balsamo sera présente, tout comme Annemie Van Vleuten, Lotte Kopecky, Chantal van den Broek-Blaak. Les coureuses devront se départager sur l'Onderwijslaan à Ninove.

L'an dernier, c'est Anna Van der Breggen qui s'était imposée.

La course sera diffusée en vidéo et commentée en direct par Martin Weynants et notre consultante pour les courses féminines de cyclisme Ludivine Henrion.