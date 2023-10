Herve: SCAR, la coopérative spécialiste dans la production d'aliments pour bétail, fête ses 125 ans

La variété et la flexibilité de l’offre expliquent sans doute la hausse de la production de SCAR: "C'est vrai qu'on a plus ou moins multiplié nos volumes par trois, mais surtout, on a pris un tournant pour être le plus en phase avec notre monde agricole, et donc on s'est vraiment inscrits dans toutes les filières de qualité spécifiques comme le bio par exemple ou le Porc Qualité Ardenne, qui permettent de créer une vraie valeur ajoutée, qualitative sur le produit, dont l'agriculteur peut retrouver une part du gâteau et un revenu."

Outre Herve, SCAR compte des sites à Bullange pour le bio, Hermalle et Henri-Chapelle. Elle emploie 70 travailleurs.