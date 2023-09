Hervé + Lisa LeBlanc: un combo parfait pour une soirée folle ce jeudi 23 novembre à l'AB

Rendez-vous le jeudi 23 novembre à l'Ancienne Belgique pour une soirée folle avec Hervé et Lisa LeBlanc!

Capable de transformer une réalité banale en fiction poétique, Hervé est une personnalité à part dans le paysage musical. Sacré " Révélation masculine " aux Victoires de la Musique 2021 avec son premier album " Hyper " puis une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nouveau les formats avec un nouvel album magnétique et lumineux, à la fois intemporel et générationnel : " Intérieur Vie ".

Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Énergie toujours palpable en chaque note et un mantra ancré au plus profond: tout ira mieux demain. Il viendra défendre son album ce jeudi 23 novembre à l'AB.

Après avoir fait sensation avec son premier album Lisa LeBlanc, et avoir poursuivi sur sa lancée avec "Highways, Heartaches and Time Well Wasted" et "Why You Wanna Leave Runaway Queen?", sélectionné sur la courte liste du Prix Polaris, l’étoile acadienne revient en paillettes et en groove. Elle lance ainsi Chiac Disco, un album lumineux, drôle et pétillant, rempli de joyaux musicaux et de phrases multicolores chantées haut et fort. Ce dernier lui vaut encore une fois une place sur la courte liste du Polaris (Canada), ainsi que les Félix dans les catégories Réalisation de disque de l’année (avec son fidèle collaborateur Benoit Morier) et Album pop de l’année (Québec).

