" Je l’ai chaque jour au téléphone : il me donne de ses nouvelles, il me raconte l’ambiance, il me parle de ses petits bobos " témoigne Cédric Berthelin, l’entraîneur des gardiens du Sporting carolo. " Mais surtout, on est tous derrière lui : on le félicite, on l’encourage… et il nous envoie des petites photos de la fête sur place ! Hervé, c’est l’incarnation de la gentillesse, loin du profil habituel du monde du football… Il est super-attachant, il sourit tout le temps : il chante et il danse dans le vestiaire. C’est notre ambianceur ! Mais à côté de ça, c’est un très gros travailleur, toujours ponctuel et rigoureux. C’est aussi un pur talent naturel : il est doté d’une détente et d’une souplesse phénoménales. Il me fait penser à Bernard Lama, l’ancien gardien du PSG : un autre gardien black longiligne et très tonique, doté de gros réflexes. "