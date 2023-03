Hervé, Intérieur Vie, nouvel album

Hervé, Révélation masculine des Victoires de la musique 2021, est un chanteur électro, auteur, compositeur et interprète. Une poésie brute, taillée et polie comme un galet dont les ricochets frappent la nappe d’eau sombre de l’enfance. L’énergie, startijenn en langue bretonne, est salvatrice pour l’auteur né de parents bretons, la mère célibataire, le père absent à sa naissance. Hervé l’écrit : " Quand je suis né, papa n’était pas là, j’en porte les séquelles ". La mélancolie et l’ennui d’un enfant aux origines terriennes irriguent l’écriture de ses chansons. Le flux et le reflux de la marée originelle se traduisent dans des matières sonores aux textures granuleuses et des compositions charpentées aux rythmes entêtants.