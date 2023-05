HERstory, quand les femmes écrivent l’histoire

Devant cette réalité, les autrices optent pour des stratégies variées. Souhaïla Amri, coordinatrice de projets socioculturels et comédienne, explique ainsi être une grande consommatrice de contenus sur les réseaux sociaux mais ne pas en diffuser. "Bien qu’ayant conscience de la force des réseaux qui peuvent être des plateformes merveilleuses pour la créativité et la mobilisation, j’ai également en tête les dangers qui y sont associés et qui me freinent dans la création du contenu propre à ces plateformes."

De son côté, Salwa Boujour n’utilise pas Twitter et restreint l’accès à son compte Instagram. "Ça me porte évidemment préjudice parce que ça me prive d’un espace où les politiques et les journalistes prennent beaucoup la parole. Et filtrer qui peut me suivre ou commenter mes posts Instagram nuit à la croissance de mon compte donc on est toujours perdantes en fait."

Quant à Maja-Ajmia Yde Zellama, elle rappelle que les violences ne viennent pas toujours de là où on les attend : "Pour moi, c’est venu de l’entourage proche et de personnes blanches qui étaient mes amies depuis des années et qui du jour au lendemain n’ont plus assumé parce que je disais trop fort ce que je pensais sur des questions de blanchité, de genre, etc."