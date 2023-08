Herstal : un chien à l’école

Un chien dans une école. Ça se passe à Herstal, à l’école communale des couleurs. Le chien s’appelle Charlie. C’est un bon gros golden retriever qui aime les câlins. L’école communale des couleurs, c’est de l’enseignement spécialisé de type 1, des classes primaires pour des élèves qui présentent des déficiences légères.

Charlie est couché au sol dans le bureau. Dès que le téléphone sonne, il lève le nez d’un air interrogatif. Charlie habite chez madame Gabrielle Marrat, institutrice et conseillère bien-être à l’école des couleurs. Il vient tous les jours avec elle au bureau à l’école. Le chien ne se promène pas dans la cour de récréation, ce serait ingérable. Il n’est pas non plus en classe. Il est à un endroit où chaque enfant peut le voir tranquillement.

"Sa mission ici à l’école, c’est d’apporter de l’apaisement aux enfants" explique Gabrielle Marrat. "Il interviendra auprès des enfants, mais pas tous en même temps. C’est en fonction du besoin de l’enfant. Si un enfant qui ne sait pas s’exprimer avec des mots a besoin d’un apaisement que l’humain ne sait pas lui apporter, eh bien on compte sur Charlie."

Charlie a déjà commencé à "travailler". La directrice, Sophie Libert raconte qu’à côté de son bureau, il y a l’endroit où travaillent les logopèdes. Un enfant arrive pour sa séance, il voit Charlie et il se précipite. "Le chien se laisse prendre dans les bras. L’enfant se couche près de lui et lui fait un gros câlin. Il a posé des questions et tout le vocabulaire est arrivé : la truffe, la gamelle, la queue, les pattes, les moustaches, les poils… C’est un petit garçon très nerveux et je l’ai vu s’apaiser. J’étais éblouie."

Un bon gros chien à l’école pour vous consoler quand ça ne va pas. Et qui n’en aurait pas rêvé ?