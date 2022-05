Herstal : un centre d’essai pour les moteurs d’avions du futur

Il s'agira donc d'un bâtiment unique: "Il y a des sites équivalents, notamment en Russie, -mais vous comprenez que la Russie n'est pas vraiment à l'ordre du jour-, et qui ne sont pas exactement comparables au nôtre. Ce sera unique au monde, en tout cas dans le monde occidental".

A quoi ressembleront les moteurs de demain?

Dans le futur, les moteurs d'avions seront plus légers, mais gigantesques, avec des hélices apparentes: "Plus légers sûrement, mais pour le moteur d'avion, pour consommer moins, il faut avoir un moteur qui est de plus en plus gros, et qui brasse de l'air à faible vitesse par rapport à l'avion en énorme débit, et donc on se retrouve avec des moteurs qui deviennent gigantesques, avec des hélices de plus de 4 mètres de diamètres, donc ce n'est pas du tout les avions qu'on connait aujourd'hui. L'hélice sera apparente, il n'y aura plus un fuselage autour du moteur. Et pour arriver à tester ces moteurs, notre compresseur qui est devant, lui, paradoxalement, est devenu très très rapide, il arrive à des vitesses supersoniques au niveau des pales, et on se retrouve donc avec des machines qui n'existent pas et qu'il faut donc tester pour être sûrs qu'elles fonctionnent dans tous les cas de figures, y compris en altitude."