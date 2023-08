Herstal sous haute tension pour les funérailles de Domenico D’Atria

Les funérailles du conducteur du quad, décédé à Oupeye vendredi dernier, ont lieu à Herstal ce vendredi. Elles se déroulent à 10h00 à l’église Notre-dame de la Licour. L’homme de 31 ans sera ensuite inhumé au cimetière de Herstal vers 11h30.

Pour rappel, les faits se sont déroulés vendredi dernier. Vers 16h30, Domenico D’Atria refuse de se soumettre à un contrôle de police. Il tente de prendre la fuite, fonce sur un policier qu’il blesse. Le fuyard est ensuite abattu par un second policier. Des scènes d’émeutes ont alors eu lieu à Oupeye, la police est visée.

Sur les réseaux sociaux, des appels à la mobilisation, notamment de quads, de motos et autres véhicules à moteur, circulent. La commune de Herstal, où ont lieu les funérailles, est en alerte. Des mesures de sécurité sont prises. Cependant, la police préfère rester discrète quant à ce dispositif délicat.

La famille et les proches organisent également une marche blanche à Oupeye ce dimanche 27 août. Celle-ci démarrera au château d’Oupeye à 14h00.

L’autopsie du conducteur du quad a déjà eu lieu. Il est décédé d’une balle dans la base du crâne. Les policiers, eux, sont toujours en incapacités de travail, fortement traumatisé. Selon nos confrères de la Meuse, les deux policiers seraient "placés sous haute protection". L’audition d’un des deux a déjà eu lieu, l’autre pas encore. Dès que le second sera entendu la semaine prochaine, le parquet de Liège a promis de communiquer sur l’enquête. En attendant, il appelle au calme et à l’apaisement.

À la suite des divers incidents, par mesure de sécurité, la circulation des bus TEC avait été modifiée et interrompue par endroits. Depuis mercredi matin, la plupart des lignes circulent à nouveau. Les dernières perturbations, au moins jusqu’à dimanche, concernent les lignes 5, 7, 76 et 78 déviées entre 19h00 et 6h00 du matin, et les lignes 50 et 134 supprimées aux mêmes horaires. Le TEC est en contact avec les autorités compétentes pour garantir la sécurité de ses usagers et espère que la situation sera totalement rétablie pour la rentrée scolaire.