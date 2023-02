Herstal : soupçons de fraude sociale dans la construction, 2 personnes sous mandat d’arrêt

Ce vaste dossier de fraude à la sécurité sociale. Il concerne notamment RV Construct et LSA, des entreprises de construction de la région liégeoise (Herstal).

Elles sont soupçonnées d’utiliser de la main-d’œuvre étrangère, roumaine en l’occurrence, non déclarée via le mécanisme des "travailleurs détachés". Des travailleurs qui auraient dû être déclarés à la sécurité sociale belge.

C’est l’ONSS qui a donné l’alerte au printemps dernier.

L’enquête a pris une dimension internationale et, lundi, 11 perquisitions ont été menées par la police, la police judiciaire fédérale mais aussi l’ONSS. 150 enquêteurs ont participé à ces perquisitions au cours desquelles des documents financiers, comptables mais aussi du matériel informatique ont été saisis.

"Une trentaine de travailleurs ont été entendus comme témoins mais surtout 6 personnes ont été privées de liberté et auditionnées par la police judiciaire fédérale. Elles sont considérées comme suspectes", explique Pascale Malderez, magistrate presse à l’auditorat du travail de Liège, "deux d’entre elles, les responsables des entreprises ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction."

Les documents saisis vont maintenant être analysés, l’enquête se poursuit mais la fraude porterait déjà sur plus de 3 millions d’euros. L’enquête concerne aussi les entreprises étrangères qui envoient ces travailleurs dans les sociétés belges, des sociétés qui travaillent généralement comme sous-traitant de sociétés bien connues chez nous.