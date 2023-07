Herstal : Medhi lance "mes10cycles", un atelier vélo à domicile, pour les particuliers et les entreprises

Depuis tout petit Medhi Bouacida est passionné de vélo. Il fait d’ailleurs partie du GRACQ (le groupe de réflexion et d’action des cyclistes au quotidien) où il donne des formations notamment pour circuler dans le trafic à deux roues. Medhi est très souvent aussi présent dans des Repair Cafés. Il a un autre métier mais ses outils de réparation vélo ne sont jamais bien loin.

Medhi Bouacida s’est formé en regardant les plus vieux, en suivant aussi des formations notamment pour ce qui fait fureur aujourd’hui : les vélos électriques pour lesquels il faut se spécialiser dans chaque type de moteur et s’outiller pour chaque grande marque.

Il a validé toutes ces formations devant un jury et a décidé de se lancer à son compte dans ce deuxième boulot. Et comme prendre une voiture pour réparer un vélo n’a pas de sens pour lui… Il se déplace à vélo pour réparer les vélos des particuliers à domicile. Son atelier, c’est sa remorque. Mécanicien à domicile mais aussi en entreprise et cela ne coûte pas plus cher car, sans local, les frais de fonctionnement sont limités.

Un service de proximité, en soirée et le week-end aussi, qui trouve sa clientèle locale.