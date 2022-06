Herstal : le premier centre de lavage belge pour emballages alimentaires réutilisables

Mais pourquoi réutiliser plutôt que recycler ? "Réutiliser permet de ne pas créer de déchets. Un emballage est réutilisable en moyenne 25 fois, ça fait donc 24 fois moins de déchets. Deuxièmement, ça permet d’épargner jusqu’à 79% de CO2. Le recyclage nécessite beaucoup d’énergie donc ça émet énormément de CO2.", répond le gérant de Bring Back. Il ajoute que la guerre en Ukraine augmente encore l’intérêt de la réutilisation : "L’Ukraine et la Russie sont deux fournisseurs majeurs de l’Europe en matière de bocaux et de bouteilles. On remarque donc une forte pénurie, donc une très forte hausse de prix. De plus, le gaz est la ressource première pour les verriers. Le gaz a doublé, triplé voire plus.".

Le service ainsi proposé par le centre de lavage des Hauts-Sarts, les petits producteurs n’y avaient pas accès pour des raisons de temps ou des raisons économiques, par exemple. "Soit ils n’ont pas les moyens, soit ils n’ont pas l’espace. Certains disent tout simplement aussi : "Ce n’est pas mon métier. Mon métier, c’est de produire Avec ça j’ai déjà assez de travail et de stress. Si je peux externaliser le lavage, je préfère le faire.". Donc il y a tous types de motivations qui peuvent pousser un producteur à travailler avec nous.", constate Laurent Halmes.