Herstal: le personnel du magasin ISPC en grève ce vendredi

Les portes resteront fermées ce vendredi à l'ISPC d'Herstal. Le personnel du grossiste alimentaire est en grève. La septantaine de travailleurs dénonce un dialogue social difficile au sein du groupe Sligro.

Un dialogue social difficile

Selon les syndicats, la concertation sociale est considérée comme "une perte de temps" par cette entreprise néerlandaise. Et ce n'est pas tout. Depuis le rachat du magasin Metro, un concurrent direct à quelques kilomètres de là, les travailleurs craignent aussi pour leur emploi.

"La direction a annoncé lors d'un Conseil d'Entreprise qu'elle envisageait des licenciements" explique Christine Close, de la CNE. "L'organisation du travail a évolué, les dépôts ont été déplacés, les travailleurs aussi, le service n'est plus de la même qualité, et donc les travailleurs s'inquiètent vraiment de l'avenir de l'activité sur Liège. On n'arrive pas vraiment à avoir des informations sur les perspectives à deux ans, à trois ans, à cinq ans par rapport à l'activité cumulée des deux magasins, et notamment des perspectives en matière d'emploi. On a beau poser des questions qui sont légitimes dans un Conseil d'Entreprise, mais l'employeur reste vague, l'activité en elle-même est un peu modifiée, voire parfois inexistante sur certaines fonctions, et je comprends la crainte des travailleurs."

"La goutte qui a fait déborder le vase dernièrement, c'est quand le directeur national a annoncé en CE national que les chiffres de Liège n'étaient pas bons et que ça nécessiterait des licenciements" ajoute Francis Lamberg, délégué du SETCA. "Il est descendu à Liège pour dire qu'il n'avait jamais dit ça alors qu'il l'a dit en CE devant nombre de témoins. Partout où ils ont racheté des Metro, c'est à Liège que la proximité est la plus forte géographiquement, que la clientèle se recoupe le plus aussi. On déplace également sur Maastricht une partie du stock et tout ça nous pose des questions."

Une grève "inattendue"

De son côté, Rudi Petit-Jean, administrateur-délégué de Sligro Food Group Belgium, est particulièrement déçu par la grève. "Cette annonce est très inattendue. Nous sommes en plein dialogue social et une nouvelle réunion est prévue pour le mardi 2 mai. Une grève contourne toutes les étapes formelles habituelles."

Le site de Liège sera remodelé au cours de la période à venir. Pour mener à bien cette rénovation, certaines activités devront être temporairement délocalisées à Maastricht. "Mais tout le monde peut continuer à travailler à 100%", assure le patron, déplorant l'attitude des syndicats.