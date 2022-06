Herstal : l’égalité des chances au cœur de la nouvelle fresque monumentale

Une toute nouvelle fresque sera inaugurée le week-end du 11 juin, à Herstal. Elle est déjà visible sur la façade de l’ancien site de JVM Motors (rue Hoyoux), un bâtiment à l’abandon depuis une quinzaine d’années.

Cette fresque a été réalisée par l’artiste Whoups, durant le mois de mai. Elle avait été initiée par le Centre culturel et la Régie immobilière, "au départ de témoignages de familles recueillis pendant " Femmes en Résistances " et, plus globalement, de témoignages sur l’égalité des chances", explique l’artiste sur sa page Facebook.

Cette fresque s’inscrit dans un projet de rénovation du quartier.