Herpès génital : une infection virale courante mais mal comprise

Les symptômes de l’herpès génital peuvent varier d’une personne à l’autre et peuvent être plus ou moins sévères. Certaines personnes peuvent ne présenter aucun symptôme et ne pas savoir qu’elles sont infectées, tandis que d’autres peuvent avoir des symptômes très douloureux et fréquents.

Les symptômes courants de l’infection apparaissent généralement entre une à trois semaines après la contamination, c’est ce qu’on appelle la primo-infection. Des brûlures et des démangeaisons vont être ressenties et ensuite, apparaissent des vésicules douloureuses au niveau des organes génitaux, l’anus ou les fesses. Ces vésicules sont souvent douloureuses et peuvent éclater, laissant des plaies ouvertes qui prennent plus de temps à guérir.

Les personnes atteintes d’herpès génital peuvent éprouver une douleur ou une sensation de brûlure lorsqu’elles urinent et également développer de la fièvre, des maux de tête et une fatigue générale.