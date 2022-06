Herpès, diabète, cancer,... Comment la bouche reflète-t-elle notre état de santé ?

De nombreuses maladies se propagent en effet par la bouche avant de toucher un organe particulier. Le Dr. Donatini relève les pathologies de catégorie 1 comme l'herpès, la varicelle, ou le virus d'Epstein-Barr mais aussi celles de catégorie 2, concernant le microbiote bactérien.

Diabète, cancer de l'estomac, pathologies cardiaques et pulmonaires ou maladie de Parkinson sont autant de maladies qui peuvent être évitées avec une flore buccale riche.

Une flore buccale très pauvre favorisera par exemple l'apparition d'un diabète de type 2 : "Cela aboutit à une mauvaise vidange de l'estomac et à une prise progressive de poids avec de la graisse dans le foie et le pancréas et une inflammation pancréatique d'où le diabète et le risque cardiovasculaire".

Dans son livre, le Dr Donatini avance des pistes simples pour préserver sa flore buccale et par conséquent, sa santé.

► Bruno Donatini, La bouche, miroir de votre santé, éd. Flammarion.