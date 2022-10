Héros de fiction : une série pour connaître les origines de leur succès

Arsène Lupin est revenu sur le devant de la scène grâce à une série TV française au XXIème siècle. C’est le plus célèbre des cambrioleurs français, le gentleman-cambrioleur. Un personnage de fiction imaginé au tout début du XXème siècle.

Sur le continent Antarctique, au point même du Pôle sud, flotte un étrange drapeau depuis le 19ème siècle : un pavillon à l’étamine brodée d’un N d’or. N comme Nemo, le capitaine du Nautilus, le premier homme à avoir atteint le Pôle sud.

L’homme au chapeau, c’est évidemment le professeur et archéologue Henry Walton Jones, Jr. Plus connu sous le surnom d’Indiana Jones. Il a les traits d’Harrison Ford devant la caméra de Steven Spielberg mais il a été imaginé par George Lucas.

Elle dévoile un longue chevelure noire bouclée. Elle arbore un diadème et de longs bracelets. Elle porte un bouclier et un lasso. Et son corps est à peine caché par une armure légère. C'est une déesse amazone : Wonder Woman.

Roland Deschain est le pistolero, le héros de la Tour Sombre, une saga romanesque de huit livres, quelques nouvelles et plusieurs milliers de pages noircies par l’écrivain américain Stephen King.

Le grand Zorro, avec son cheval et son grand chapeau, avant d’être chanté par Henri Salvador, c’est un personnage de feuilleton littéraire. Un feuilleton paru en 5 épisodes dans les pages du magazine All Story Weekly en 1919. Zorro est imaginé par l’écrivain américain Johnston McCulley.

S.D. 'Snake' Plissken est un ancien lieutenant de l’armée américaine et des forces spéciales, le plus jeune à avoir été décoré par le président des USA pour sa bravoure lors des campagnes de Leningrad et de Sibérie durant la troisième guerre mondiale. Il a perdu l’œil gauche lors d’une opération militaire qui a mal tourné et durant laquelle il s’est senti trahi par le gouvernement américain.

Ellen Ripley est la seule survivante des sept membres d’équipage du Nostromo qui ont tous été tués par le 8ème passager du vaisseau ramené de la planète LV-426. Un monstre extraterrestre au sang acide. Un alien à la langue monstrueuse. Ellen Ripley, le personnage principal de la série de films Alien. Ellen Ripley, un des personnages féminins les plus importants de l’histoire du cinéma.

Le jeune officier Edmond Dantès, 19 ans, débarque à Marseille. Il est promu capitaine et surtout il épouse la jolie Mercedes. Mais le bonheur d’Edmond fait des jaloux. Le jour de ses noces, Edmond est arrêté et est incarcéré au château d’If. En prison, Edmond rencontre un autre prisonnier, l’abbé Faria, qui va lui révéler l’existence d’un trésor caché sur l’île italienne de Monte Cristo. Edmond va finir par s’échapper, par trouver le trésor et à utiliser cette fortune pour se venger des hommes qui ont ruiné sa vie.

Spider-Man, c'est l’histoire du plus célèbre des super-héros. Mais c'est aussi l’histoire d’un super-héros qui aurait pu ne jamais voir le jour.