Héros de fiction : Lara Croft une héroïne qui a révolutionné le monde du jeu vidéo

Le jeu sort en 1996 et rencontre le succès dès sa sortie : c’est un jeu très cinématographique qui suit le personnage. Très rapidement, Lara Croft devient une héroïne que l’on retrouve dans les bandes dessinées, dans les romans, dans la publicité ou encore au cinéma. Ce qui diffère, c’est la poitrine du personnage de Lara Croft qui s’amoindrit au fur et à mesure que sort un nouveau jeu et qui est de plus en plus couverte.