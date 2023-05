Héros à 13 ans : un ado sauve ses camarades d’un accident de bus

Ce jeune américain de 13 ans, Dillon Reeves est considéré comme un héros aux States !

La semaine dernière, la conductrice de son bus scolaire a commencé à se sentir mal. Sur la vidéo de surveillance du bus fournie par l’école, on l’entend dire dans sa radio : “J’ai des vertiges, je vais devoir m’arrêter”.

Mais avant de pouvoir s’arrêter, elle a perdu connaissance au volant. Alors que tous les élèves se mettaient à paniquer, Dillon a gardé son sang-froid et a couru jusqu’au volant pour reprendre le contrôle du véhicule avant d’enfoncer la pédale de frein et empêcher l’accident.

Il s’est ensuite retourné vers ses camarades et a crié : “Que quelqu’un appelle les secours ! Maintenant !”.

Cette vidéo a fait le tour des médias et le pays tout entier a salué son courage. Il a même été invité sur le plateau de la Fox ! La conductrice a été hospitalisée, on n’est pas sûr de ce qui lui est arrivé mais les médecins pensent qu’elle a fait une crise d’épilepsie. Elle va mieux, elle est rentrée chez elle mais le problème, c’est que suite à cet incident, elle n’a légalement plus le droit de conduire pendant 6 mois !

Une cagnotte en ligne a donc été lancée pour l’aider à compenser son absence de salaire pour les mois à venir et l’aider à payer ses frais médicaux.

