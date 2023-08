Héron : la boucherie Boca achète une vache primée à la foire agricole de Libramont

A Héron, le boucher-charcutier Damien Boca a acheté aux enchères Roberta, une vache de la race Limousine de 998 kilos. Lors de la foire agricole de Libramont, l’animal a reçu le prix d’excellence pour sa qualité bouchère. L’animal a été élevé à Ciney, à l’élevage de Mossée, chez Rabeux-Cassart.

La Limousine progresse et le Blanc Bleu Belge ne diminue pas

Dans le présentoir de la boucherie Boca, les races Blanc Bleu Belge et Limousine sont côte à côte. Damien Bouché explique : Ce n’est pas une viande concurrente. Le Blanc Bleu Belge a toujours été la première vente dans notre boucherie. Nous sommes arrivés avec le Limousin qui progresse et nous constatons que le Blanc Bleu ne diminue pas. Au lieu d’être un concurrent, c’est un complément. Nombreuses sont les familles qui achètent aussi bien du Blanc Bleu que du Limousin.

Un concours européen en mai 2024

Vincent Rabeux, président du Herd Book Limousin, annonce que le 1er concours européen des races Limousine et Salers aura lieu les 3, 4 et 5 mai 2024 à Libramont. Vingt et un pays européens sont invités à venir présenter leurs meilleurs animaux.