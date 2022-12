Héroïque, le Maroc écœure le Portugal et rejoint les demi-finales du Mondial

Le Maroc s’est imposé 1-0 face au Portugal au terme d’une incroyable prestation collective, et devient le premier pays africain à atteindre les demi-finales d’un Mondial.

La rencontre démarrait fort avec une reprise de João Félix sur coup franc, mais Yassine Bounou s’interposait bien (5e). Youssef En-Nesyri, totalement oublié sur corner, répliquait de la tête sans cadrer (7e). Les deux équipes peinaient à se procurer des occasions franches. Une frappe déviée de Félix passait de peu à côté de la lucarne du but marocain (31e).

Le match s’emballait juste avant la pause. De la tête, En-Nesyri ouvrait le score sur une sortie manquée de Diogo Costa (42e). Dans la foulée, Bruno Fernandes passait proche d’égaliser mais son envoi s’écrasait sur la barre transversale (45e). En contre, Attiat Allah passait proche de doubler la mise (45e+3).

Dès la 51e minute de jeu, Fernando Santos lançait Cristiano Ronaldo pour tenter d’égaliser. Handicapé par la sortie de son capitaine Romain Saïss, blessé, le Maroc reculait de plus en plus. Mais le Portugal devait attendre la 82e pour inquiéter sérieusement Bounou, sur une belle frappe brossée de Félix. Walid Cheddira était exclu pour une seconde carte jaune (90e+3). Seul face à Costa, Zakaria Aboukhlal manquait le but du break. Pepe dévissait ensuite une tête à bout portant. Malgré les 8 minutes de temps additionnel, le score ne bougeait plus.

Le Maroc rejoint les demi-finales et affrontera le vainqueur du match Angleterre-France ce mercredi 14 décembre à 20 heures.