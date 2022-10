Héroïque, l’Union Saint-Gilloise arrache le partage 3-3 face à Braga et passera l’hiver européen

Une nouvelle fois héroïque, l’Union Saint-Gilloise est parvenue à poursuivre son aventure en Coupe d’Europe. Menés au score à trois reprises, les Saint-Gillois ont arraché un partage 3-3 au terme d’une rencontre spectaculaire et sont assurés de terminer à l’une des trois premières places de leur groupe.

Le début de rencontre est équilibré, les deux équipes sont bien en place et les occasions peu nombreuses. Il faut attendre la fin du premier quart d’heure pour voir un corner directement entrant de Teddy Teuma boxé par Matheus. Sur l’action qui suit, Braga amorce un contre rapide via Vintinha. L’attaquant s’infiltre et décoche une frappe qui surprend Anthony Moris. Le portier unioniste loupe son intervention, ce qui permet aux Portugais de prendre l’avantage (0-1 15e).

Les Saint-Gillois ne paniquent pas et ne semblent pas perturbés par cette ouverture du score. Quelques minutes plus tard, Bart Nieuwkoop parvient à trouver Victor Boniface à hauteur du point de pénalty. L’attaquant nigérian parvient à se retourner et à planter son deuxième but en Europa League (1-1 20e).

L’Union continue alors de pousser. Que ce soit via Nieuwkoop ou encore Simon Adingra, les vice-champions de Belgique amènent le danger grâce aux centres de leurs ailiers sans pour autant concrétiser. Et alors que les Portugais ne se montraient plus réellement dangereux, ils obtiennent un coup franc. Vitinha parvient à se défaire du marquage et coupe la trajectoire du centre (1-2 36e). Le jeune attaquant de 22 ans formé au club n’est pas rassasié et plante un troisième but quelques minutes plus tard (1-3 41e). Deux goals en quelques instants, les Unionistes accusent le coup et ne parviennent pas à réagir comme ils l’avaient fait sur l’ouverture du score.

Le discours de Karel Geraerts à la pause a sans doute porté ses fruits car les Unionistes remontent sur le terrain avec d’excellentes intentions. Dante Vanzeir coupe au premier poteau un corner de Teddy Teuma et redonne espoir aux Saint-Gillois (2-3 49e). L’Union est dans un temps fort et Victor Boniface a la balle d’égalisation mais sa tête termine directement dans les gants de Matheus.

Braga se réveille ensuite. Vitinha parvient à trouver Rodrigo Gomez dont la frappe oblige Anthony Moris à se détendre. Sur le corner qui suit, Ricardo Horta décoche un tir surpuissant directement sur les poings du portier luxembourgeois. Braga a laissé passer sa chance et Boniface encore lui permet à l’Union de recoller au score. Le Nigérian place une tête hors de portée dans le petit filet (3-3 62e).

Les jaunes et bleus surmotivés continuent de pousser et sont tout près de prendre les devants. Loïc Lapoussin cadre sa frappe bien repoussée par le gardien portugais. Simon Adingra s’infiltre ensuite à deux reprises dans le rectangle adverse mais ses tentatives sont à chaque fois bien bloquées. L’Union se crée encore quelques possibilités mais le marquoir n’évolue plus.

Depuis le début de cette campagne européenne, les Unionistes ont été menés à cinq reprises en l’espace de quatre rencontres mais sont toujours parvenus à refaire leur retard. Des performances qui leur permettent de rester invaincus et de récolter dix points sur douze. L’Union va donc poursuivre son aventure en Coupe d’Europe au-delà de la phase de groupe. Europa League ou Conference League ? On en saura plus à l’issue de la rencontre entre l’Union Berlin et Malmö.