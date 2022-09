Heroes Comic Con surprend avec un programme impressionnant pour sa première édition

90 000 m² d'activités

Qu'il s'agisse de l'un des plus grands châteaux gonflables du monde, de batailles palpitantes de laser tag, de leçons de sabre laser ou de jeux rétro, d'escape game, de concerts de musique, d'énormes constructions LEGO ou d'un décor réaliste du Faucon Millenium, Heroes Comic Con donne vie à la pop-culture. Promenez-vous dans des zones de jeux de société, des zones Star Wars et des salles de jeux, participez à des séances de photos avec des héros, des méchants et des décorations nostalgiques, et bien plus encore. Il vous faudra plus d'une journée pour voir tout ce que ce comic con a à offrir.



Comics et design geek

Pour qu'un congrès de comics soit digne de ce nom, il faut que des artistes de comics renommés soient présents, et Heroes Comic Con est à la hauteur !

Présentez votre propre portfolio artistique en direct aux rédacteurs en chef de Marvel Comics et DC Comics ; une occasion unique en Europe !

Obtenez des croquis et des commandes d'artistes Marvel et DC de renommée mondiale et d'autres créateurs de bandes dessinées notables.

Flânez devant des dizaines d'artistes et de designers locaux pour trouver l'objet unique de la pop-culture dont vous ne soupçonniez même pas l'existence.



Plus de 250 vendeurs spécialisés

Tout bon moment a besoin d'un souvenir, alors n'oubliez pas d'apporter votre plus gros sac à dos pour cet événement. Plus de 250 exposants vous proposeront leurs marchandises dans les immenses halls du Geek Market. Des baguettes Harry Potter, des souvenirs Star Wars, des goodies Stranger Things, des figurines d'anime et bien d'autres choses encore vous attendent dans les halls de Brussels Expo.



Visitez l'Orient

Mais attendez, c'est encore mieux ! Votre billet pour Heroes Comic Con vous donne également accès à Made in Asia, le pendant asiatique de cet événement de la pop-culture. Même heure, même lieu, même qualité. Découvrez les plaisirs du manga et de l'anime en plus de ce plaisir déjà savoureux !



Heroes Comic Con se déroule en même temps que Made in Asia les samedi 24 et dimanche 25 septembre, à Brussels Expo. Tickets et informations : www.heroescomiccon.be